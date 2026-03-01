Domenica In Iva Zanicchi consola Leo Gassmann | Porta bene arrivare quasi ultimo

Domenica In ha ospitato Iva Zanicchi, che ha incontrato Leo Gassmann, arrivato al 28esimo posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano

(Adnkronos) – "Porta bene arrivare quasi ultimi". Con questo augurio, Iva Zanicchi ha voluto incoraggiare Leo Gassmann che si è classificato al 28esimo posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Naturale'. "La musica non è una classifica, abbiamo tutti già vinto arrivati fino a qui", ha detto il cantante che si è detto "felice" del suo percorso. Poi, non è mancato il commento sulla polemica che ha coinvolto il padre Alessandro Gassmann che su Instagram, dopo aver visto Gianni Morandi intervenire nel duetto del figlio tredici Pietro, si era lamentato del fatto che la Rai avesse rifiutato di ospitarlo sul palco dell'Ariston. Leo Gassmann ha smorzato così la polemica: "Io stimo Tredici Pietro e il padre Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iva Zanicchi a Domenica In: “Fate il Presepe, Non Lasciatevi Intimidire”Ospite di Mara Venier a Domenica In, Iva Zanicchi ha concluso la sua intervista con un appello di forte impatto emotivo.

