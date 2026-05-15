Quarto sciopero in quattro mesi e mezzo | la conflittualità in Atm è ormai alle stelle

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore dei trasporti pubblici nella città sta affrontando un periodo di forte agitazione, con quattro scioperi indetti in quattro mesi e mezzo. L’ultimo, previsto per il 15 maggio, ha portato a un aumento della conflittualità tra i lavoratori e le aziende di trasporto. La serie di proteste ha coinvolto diverse categorie di dipendenti, portando a disagi significativi per gli utenti che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con nessuna soluzione immediata all’orizzonte.

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Con l’astensione dal lavoro del 15 maggio, la conflittualità in Atm è ormai alle stelle e fuori controllo: uno sciopero al mese, con un totale di quattro scioperi nei primi quattro mesi e mezzo del 2026. Anche lo scorso anno è andata male p er i cittadini milanesi — bene invece per l’azienda, che risparmia sui costi del personale e sulle forniture di diesel ed elettricità — con dieci scioperi, quasi uno al mese. Mancano tra i 300 e i 400 autisti; i salari sono bassi, i turni pesanti ed è sempre più difficile ottenere giorni di ferie. Gli straordinari non si contano più e crescono i comportamenti antisindacali dell’azienda. Dopo l’incidente del Tramlink, si sono accentuate le preoccupazioni per le condizioni di sicurezza e per la manutenzione dei mezzi e della rete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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