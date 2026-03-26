Sciopero venerdì 27 marzo coinvolti mezzi Atm | fasce di garanzia da inizio servizio alle ore 8.45 e dalle 15 alle 18

Venerdì 27 marzo è previsto uno sciopero che coinvolge i mezzi pubblici gestiti da Atm a Milano. Le fasce di garanzia sono dalle 0 alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre le altre ore potrebbero registrare interruzioni o riduzioni del servizio. L'agitazione è stata indetta da un sindacato specifico e riguarda le ore diurne e serali.

A Milano lo sciopero indetto da Al Cobas potrà incidere sul servizio Atm tra le 8:45 e le 15 e dalle 18 fino a fine giornata. Mobilitazioni anche a Novara, Torino, Napoli e alcune sigle nei settori di istruzione e informazione Nuovo venerdì di sciopero previsto per domani, 27 marzo, quando a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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