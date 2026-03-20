Sciopero Atm Milano venerdì 27 marzo coinvolti metro bus e tram fasce di garanzia dall' apertura alle 8.45 e dalle 15 alle 18

Da ilgiornaleditalia.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo, i mezzi pubblici di Milano, tra metro, bus e tram, saranno coinvolti in uno sciopero. L'agitazione durerà tutto il giorno, con fasce di garanzia previste dalle ore 0 alle 8.45 e dalle 15 alle 18, come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La mobilitazione riguarda il personale di diverse compagnie di trasporto locali.

L’agitazione, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrà una durata complessiva di 24 ore Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata particolarmente complessa per la mobilità a Milano: è infatti previsto uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà tutti i mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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