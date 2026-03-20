Sciopero Atm Milano venerdì 27 marzo coinvolti metro bus e tram fasce di garanzia dall' apertura alle 8.45 e dalle 15 alle 18

Venerdì 27 marzo, i mezzi pubblici di Milano, tra metro, bus e tram, saranno coinvolti in uno sciopero. L'agitazione durerà tutto il giorno, con fasce di garanzia previste dalle ore 0 alle 8.45 e dalle 15 alle 18, come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La mobilitazione riguarda il personale di diverse compagnie di trasporto locali.