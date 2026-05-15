Quarto assegno per il Giro targato Rcs

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giro d'Italia sta per arrivare nella Capitale. Come già avvenuto nei quattro anni precedenti, a partire dal 2023, l'edizione numero 109 della gara ciclistica completerà la 21ª tappa a Roma il 31 maggio, con una serie di eventi collaterali che costringeranno naturalmente gran parte dei romani a fuggire dalla città che si colorerà di rosa per l'occasione. Rosa la città, "incavolati" neri i romani. Anche perché pure quest'anno il gruppo Rcs Sport Spa potrà contare su 1,2 milioni sborsati dal Campidoglio per lo svolgimento dell'evento tramite procedura negoziata, quindi senza gara. Proprio ieri la Giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha dato l'ok alla proposta di delibera presentata dall'assessorato allo Sport e Grandi Eventi "capitanato" da Alessandro Onorato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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