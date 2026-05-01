Il Giro d'Italia di quest'anno toccherà la Capitale il 31 maggio. Nei passati eventi simili, sono stati spesi ingenti fondi pubblici per l’organizzazione e le infrastrutture necessarie. La presenza dell'evento nella città comporta costi che vengono sostenuti con risorse pubbliche, senza che siano ancora stati resi noti dettagli precisi sulla cifra totale coinvolta. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo nazionale e internazionale.

Quest'anno il Giro d'Italia arriverà nella Capitale il 31 maggio e visti i precedenti tutto lascia pensare che, anche stavolta, sarà un salasso per le casse comunali. Non è stata ancora pubblicata la procedura negoziata (che non prevede una gara) per l'edizione 2026 ma per tre anni consecutivi, nel 2023, 2024 e 2025, Roma Capitale ha sborsato in tutto 3,6 milioni di euro in favore di Rcs Sport Spa, che «dispone dei diritti esclusivi di utilizzazione economica connessi al Giro e dei relativi marchi con facoltà di concessione a favore di terzi», si legge nella determina di affidamento dello scorso anno, firmata dal dipartimento capitolino Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiume di soldi pubblici per il "Giro" targato Rcs

Notizie correlate

Il comitato Sp64 su via Roma, a Roccamorice: "Soldi pubblici sprecati e rotatoria pericolosa in vista del Giro d'Italia"“Buche diventate voragini, quadri elettrici in mezzo alla strada, il marciapiede, sul lato dove sono stati risparmiati i tigli, ormai in malora e la...

I soldi pubblici ai data center in Ohio: il sistema Wexner-EpsteinRiassunto della puntata precedente: i data center e le infrastrutture AI delle Big Tech (Amazon, Meta, Google e Microsoft) si trovano in Ohio grazie...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Colate di cemento e soldi pubblici per arginare l'unico fiume navigabile della Sardegna. Non ci salverà un muro; Centrale a carbone di Fiume Santo: svelati gli interessi fossili - Pressenza; Legambiente inaugura le uscite con gli studenti sulla Pesa a Montelupo; Torrente Garzetta a Costalunga.

Antiterrorismo in azione anche a Firenze, un arresto. L’accusa: fiume di soldi a HamasTra gli indagati figura infatti Raed Al Salahat, 48 anni, nato in Kuwait, considerato membro del comparto estero di Hamas dell’organizzazione terroristica e, dal maggio 2023, componente del board of ... lanazione.it

Portalettere in canoa nella foresta: il lavoro sul fiume di una postina tedesca - facebook.com facebook

Ieri a #Milano in mezzo ad un fiume di persone ho sentito ancora una volta che l’antifascismo non è nostalgia: è urgenza, è presente, è futuro. #25Aprile #Avs #antifa x.com