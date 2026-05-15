Quartieri Spagnoli | il locale di Ginetto chiude dopo la sparatoria

Dopo un episodio di sparatoria, il locale gestito da Ginetto nei Quartieri Spagnoli ha chiuso i battenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di testimoni che hanno deciso di collaborare con le autorità contro il clan locale. In paese, alcuni bambini chiamano Ginetto “infame” come epitetto. La situazione ha sollevato interrogativi circa le modalità con cui lo Stato può agire nei confronti di chi testimonia contro il gruppo criminale.

? Punti chiave Come può lo Stato punire chi ha testimoniato contro il clan?. Perché i bambini del quartiere chiamano Ginetto infame?. Cosa rischia la famiglia dopo la chiusura del locale Plaza?. Chi ha ordinato la sparatoria che ha colpito Ginetto al petto?.? In Breve Luigi Masiello ha aperto il locale Plaza nel 2019 con la moglie.. L'attacco armato avvenuto nel 2023 ha colpito il petto di Ginetto.. La famiglia affronta l'ostilità dei vicini e i due figli di 16 e 8 anni.. La sospensione della licenza amministrativa minaccia il lavoro di Piazza Montecalvario.. A Piazza Montecalvario, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, Luigi Masiello, detto Ginetto, affronta la chiusura del suo locale Plaza dopo aver testimoniato contro l’autore della sparatoria che lo ha colpito al petto nel 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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