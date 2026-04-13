Napoli doppia sparatoria nei Quartieri Spagnoli nella notte | trovati undici bossoli

Nella notte nei Quartieri Spagnoli di Napoli si sono verificati due scontri a fuoco a breve distanza, durante i quali sono stati trovati undici bossoli. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini per chiarire i motivi e l’esatta dinamica degli eventi. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o altre persone coinvolte. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Notte di tensione nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove la Polizia di Stato indaga su due sparatorie avvenute a poca distanza l’una dall’altra. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a cose, ma cresce l’allarme sicurezza in una delle zone più frequentate del centro cittadino. Il primo episodio si è verificato in via San Pantaleone, dove gli agenti del commissariato San Ferdinando, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto cinque bossoli sul selciato. Poco dopo, un secondo intervento è stato effettuato nella vicina via Sant’Anna di Palazzo, dove i poliziotti hanno recuperato altri sei bossoli, segno evidente di un’ulteriore esplosione di colpi d’arma da fuoco.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, doppia sparatoria nei Quartieri Spagnoli nella notte: trovati undici bossoli Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteoSparatoria in via Santa Maria Ognibene: un 22enne colpito al gluteo, dimesso dopo l'estrazione del proiettile. Leggi anche: Stesa ai Quartieri Spagnoli, trovati quattro bossoli: c’è tensione tra due gruppi criminali Napoli, sparatoria tra scooter alla Sanità: due feriti, uno è grave