Ho scelto la legalità ma lo Stato mi ripaga togliendomi il lavoro | il dramma di Ginetto ai Quartieri Spagnoli

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a piazza Montecalvario, vive Ginetto, conosciuto anche come Luigi Masiello, con la sua famiglia. Recentemente, ha dichiarato di aver scelto di seguire la legalità, ma ha affermato che lo Stato gli ha tolto il lavoro, lasciandolo senza occupazione. La situazione si verifica in un contesto di zona storicamente popolata e segnata da problemi sociali e occupazionali. La vicenda di Ginetto rappresenta un esempio di come le scelte personali possano entrare in conflitto con le conseguenze legali e amministrative.

Siamo a piazza Montecalvario, nel cuore del cuore dei Quartieri Spagnoli. E' qui che da sempre vivono Ginetto - all'anagrafe Luigi - Masiello e la sua famiglia. Hanno legami di parentela assai “pesanti”, con uno dei capi indiscussi di uno dei clan che si sono spartiti quel territorio. “Ma questo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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