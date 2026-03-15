Domani mattina, alle ore 11 nel Forum di Quarrata, prenderà vita l’opera La frantumazione di Jacopo Risaliti. L’evento si colloca all’interno della rassegna Futuri Emergenti Italiani, dedicata alla mappatura dell’arte under35 ospitata dalle Banche di Credito Cooperativo. Il presidente Alberto Vasco Banci e il direttore generale Tiziano Caporali saranno presenti insieme all’artista per dare il via alla mostra. Questa iniziativa non è un semplice evento culturale isolato, ma rappresenta un punto di contatto tra la finanza locale e la creatività giovanile. La scelta del luogo, una banca cooperativa situata in via IV Novembre, sottolinea come le istituzioni economiche stiano cercando nuovi ruoli di supporto al territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte under35: la banca diventa spazio culturale a Quarrata

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