Scuola i genitori sfidano il Sindaco | picnic in piazza per i figli

Le famiglie di una scuola locale hanno deciso di organizzare un pranzo all'aperto in piazza per i loro figli, sfidando i divieti imposti dall’amministrazione comunale. L’evento è programmato per lunedì prossimo e si svolgerà comunque nonostante i blocchi e le restrizioni ufficiali. I genitori hanno comunicato la loro intenzione di mantenere l’iniziativa senza rispettare le ordinanze vigenti.