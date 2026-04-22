Scuola i genitori sfidano il Sindaco | picnic in piazza per i figli
Le famiglie di una scuola locale hanno deciso di organizzare un pranzo all'aperto in piazza per i loro figli, sfidando i divieti imposti dall’amministrazione comunale. L’evento è programmato per lunedì prossimo e si svolgerà comunque nonostante i blocchi e le restrizioni ufficiali. I genitori hanno comunicato la loro intenzione di mantenere l’iniziativa senza rispettare le ordinanze vigenti.
Le famiglie di una scuola locale hanno deciso di scavalcare i blocchi amministrativi organizzando un pranzo all’aperto per i propri figli lunedì prossimo. La protesta nasce dalla chiusura del cortile scolastico, rimasto inagibile nonostante le opere di ristrutturazione risultino completate da tempo. Il problema risiede in un blocco burocratico che impedisce lo smantellamento del cantiere: manca infatti la nomina del direttore incaricato di certificare la corretta esecuzione degli interventi. A causa di questo stallo, gli studenti sono costretti a trascorrere l’intervallo all’interno delle aule, anche con il clima favorevole delle attuali giornate soleggiate.🔗 Leggi su Ameve.eu
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