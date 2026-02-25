Decreto Ucraina sì definitivo del Senato | è legge Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance | le novità

Arriva il via libera anche al Senato: il decreto Ucraina, senza modifiche, passa anche a Palazzo Madama e diventa legge. Si tratta di diverse misure legate all’emergenza per il protrarsi della crisi internazionale in Ucraina. L’Aula del Senato ha infatti approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Dl che detta disposizioni per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. I voti a favore sono stati 106, i contrari 57, gli astenuti due. La fiducia è stata chiesta sul testo già approvato dalla Camera. È così stato dato disco verde definitivo al provvedimento che doveva essere convertito in legge entro il 1 marzo. Una delle principali novità riguarda la proroga dell’autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Leggi anche: Corte dei Conti, via libera del Senato alla riforma: è legge, ecco le novità

Il ddl Concorrenza è legge, ok definitivo dalla Camera: cosa prevede e quali sono le novitàIl ddl Concorrenza è stato approvato definitivamente dalla Camera, dopo il sì del Senato, e diventa legge.

Temi più discussi: Permessi di costruire e SCIA, il Milleproroghe allunga di 4 anni le scadenze; Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia anche al Senato; Decreto Milleproroghe 2026, sì dalla Camera: novità e proposte bocciate. Cosa cambia; Milleproroghe 2026, cosa cambia per lavoro e tasse: le misure nel decreto.

Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novitàIl decreto Ucraina sostiene l'emergenza di Kiev con aiuti militari e protezione ai cittadini ucraini in Italia ... ilsole24ore.com

Dl Ucraina: ok Senato a fiducia con 106 sì, è leggeUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Nel frattempo, il governo ieri ha messo la fiducia sul decreto che proroga di un altro anno gli aiuti militari all’Ucraina, come già era avvenuto alla Camera. Il provvedimento è stato votato in commissione Esteri e Difesa dal Senato anche col sostegno del Pd, ma - facebook.com facebook

Senato della Repubblica Discussione Decreto Ucraina Nel quarto anniversario dell’aggressione russa dell’Ucraina, l’Italia conferma la sua posizione chiara sin dall’inizio: sostegno al popolo ucraino, nel rispetto del diritto internazionale e del principio de x.com