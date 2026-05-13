Dice no alla cessione | l’Inter ha un problema

Il calciatore ha rifiutato la possibilità di essere ceduto durante la sessione di mercato estiva, dichiarando di voler rimanere all’interno della squadra. La decisione complica le trattative dei dirigenti, mentre il club si prepara a una partita importante in Coppa Italia, che chiuderà una stagione caratterizzata da risultati di rilievo. La situazione crea tensioni tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

di Bruno De Santis Il calciatore non vuole lasciare l’Inter in estate e spera di potersi riconquistare un posto in squadra L’ Inter si gioca questa sera la finale di Coppa Italia dopo una stagione che ha confermato il livello altissimo raggiunto dal club negli ultimi anni. Cristian Chivu, arrivato tra dubbi e curiosità, è riuscito a conquistare lo scudetto ed ora punta alla doppietta. I nerazzurri hanno vinto ancora, hanno mantenuto una struttura forte e adesso guardano già al prossimo mercato con l’obiettivo di ringiovanire parte della rosa senza abbassare troppo il livello. E dentro questi ragionamenti sta tornando anche il nome di Benjamin Pavard.🔗 Leggi su Internews24.com

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