Quanto è razzista la vignetta di Zerocalcare contro la Remigrazione?

Da ilprimatonazionale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disegno di Zerocalcare, creato per partecipare a una manifestazione antifascista, è stato pubblicato in vista di un corteo previsto per il 13 giugno a Roma. La vignetta rappresenta un episodio legato alla remigrazione e ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e sui social network. La sua pubblicazione ha acceso un dibattito sulla rappresentazione dei temi sociali e sulla percezione di eventuali tracce di razzismo nel contenuto. La questione ha attirato l’attenzione di media e osservatori, portando a discussioni pubbliche.

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Roma, 15 mag – La vignetta realizzata da Zerocalcare per la mobilitazione antifascista contro il corteo per la remigrazione del 13 giugno a Roma merita di essere presa in analisi. Non perché dica qualcosa di nuovo, ma perché mostra in modo quasi perfetto la struttura mentale dell’immigrazionismo contemporaneo: paternalismo morale, rimozione della realtà, anticapitalismo da salotto e rappresentazione profondamente razzializzata dell’immigrato. La vignetta di Zerocalcare contro la Remigrazione è veramente razzista. Nel disegno, apparso sui manifesti del “ Fck Remigration ” (ennesimo contenitore dell’antagonismo a comando), un ragazzo mulatto viene trascinato via da un avvoltoio mostruoso, marchiato con i simboli del “male” secondo il lessico antifascista. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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