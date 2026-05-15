Quanto è razzista la vignetta di Zerocalcare contro la Remigrazione?

Il disegno di Zerocalcare, creato per partecipare a una manifestazione antifascista, è stato pubblicato in vista di un corteo previsto per il 13 giugno a Roma. La vignetta rappresenta un episodio legato alla remigrazione e ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e sui social network. La sua pubblicazione ha acceso un dibattito sulla rappresentazione dei temi sociali e sulla percezione di eventuali tracce di razzismo nel contenuto. La questione ha attirato l’attenzione di media e osservatori, portando a discussioni pubbliche.

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