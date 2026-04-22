Camposano vignetta sessista contro la consigliera Saveria Parente | la denuncia di Giovanni Mensorio

Un episodio sessista si è verificato a Camposano, dove una vignetta offensiva contro la consigliera comunale è stata diffusa online. Giovanni Mensorio, consigliere regionale e presidente della Commissione attività produttive, ha annunciato di aver presentato una denuncia e ha espresso solidarietà nei confronti dell’amministratrice. L’incidente ha suscitato attenzione e condanna sui social e tra le forze politiche locali.

Il Consigliere regionale e Presidente della Commissione attività produttive esprime solidarietà all’amministratrice del comune dell’area nolana. . Napoli, 22 apr – “Ci sono episodi che feriscono non soltanto chi li subisce direttamente, ma l’intera comunità civile e politica. La pubblicazione di un’immagine volgare e sessista ai danni della consigliera comunale Saveria Parente è uno di questi. Un atto che non ha nulla a che vedere con il confronto politico e che rappresenta un attacco alla dignità di una donna impegnata, con serietà e dedizione, al servizio della propria comunità.” “Il contenuto, poi rimosso dallo stesso autore, evidentemente consapevole della gravità di quanto pubblicato, ha circolato sui social ed è già agli atti di una querela sporta dalla diretta interessata.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Camposano, vignetta sessista contro la consigliera Saveria Parente: la denuncia di Giovanni Mensorio Notizie correlate Angela Parente è consigliera regionale: prima volta storica per Castel VolturnoAngela Parente, ex assessore di Castel Volturno, è ufficialmente consigliera regionale. Attacco social sessista a Laura Castelli, la candidata denuncia: “Ma non vi vergognate?”Polemica a Milazzo per un fotomontaggio giudicato sessista, presa di posizione della presidente di Sud chiama Nord e solidarietà trasversale dal...