A Napoli si terrà un convegno organizzato da gruppi di estrema destra dedicato a discutere di una proposta di legge sulla remigrazione. La manifestazione ha attirato l’attenzione di rappresentanti di sindacati e associazioni che hanno annunciato una manifestazione di protesta in piazza. La presenza di queste realtà ha generato aspettative di tensione tra i partecipanti e le forze di sicurezza presenti sul posto.

Si prepara una giornata di tensione a Napoli intorno al convegno dell’ultradestra sulla loro proposta di legge sulla remigrazione. La sinistra annuncia cortei e proteste contro il convegno di oggi alle 18 – vigilia del 25 aprile – all’Hotel Millennum Gold in zona Capodichino. All’iniziativa pro-remigrazione parteciperanno un ex ministro, Gennaro Sangiuliano, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia; un senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa; la scrittrice Francesca Rotolo, che si definisce “esperta di geopolitica” e collabora con Il Primato Nazionale, e due dirigenti di CasaPound, Emanuela Florino e Luca Marsella. La proposta è quella elaborata dal comitato che è nato su iniziativa di Casa Pound, del Veneto Fronte Skinheads, della Rete dei Patrioti e di Brescia ai Bresciani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ultradestra si raduna a Napoli per un convegno sulla remigrazione. Cgil, Anpi e Rete No Kings: “In piazza contro una proposta di legge razzista”

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