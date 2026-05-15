Quando Siponto rappresentava la vita e il sogno dell’estate

A Siponto, nel passato, l’estate era associata a momenti di relax e spensieratezza, come si può vedere in una foto di Antonio Riganti che ritrae un uomo, presumibilmente il proprietario, mentre si gode un momento di pausa dopo il lavoro. La scena cattura un’immagine semplice ma rappresentativa di quei tempi, in cui la vita quotidiana e le atmosfere estive si mescolavano in un’atmosfera di tranquillità. La foto testimonia un frammento di vita di quegli anni, con un focus sul relax e il tempo libero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Manfredonia – NELLA foto di Antonio Riganti, in un momento di relax il proprietario Nicola, dopo il lavoro. Seduto si concede un po’ di svago, accanto ad una signora chic nel Lido di proprietà. Lo Stabilimento Balneare Riganti,era situato in zona Conchiglia, attuale Lungomare del Sole. A differenza di altri lidi,più noti costruiti in muratura, quello del Riganti si differenziava per la sua caratteristica struttura in legno, montata prima della stagione estiva, e smontata dopo l’estate. La sua entrata era proprio, a ridosso del marciapiede. Il signor Nicola, ricordo, era molto cordiale con tutti,anche grazie al suo carattere istrionico in quella lontana Siponto,che rappresentava la vita ed il sogno dei tanti foggiani e turisti della Capitanata che invadevano tutte le estati i nostri meravigliosi Lidi di spiagge pulite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Quando Siponto, rappresentava la vita e il sogno dell’estate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Quando il Primo di Maggio, era un sogno di buoni propositi per una vita miglioreIn seconda fila si distingue bene da destra a sinistra l'ex sindaco Franco Castriotta, Girolamo Campo, Michele Magno e Nicola D'Andrea. Ricordo quando i calciatori del Manfredonia, andavano in ritiro a Siponto il sabato (’67- ’68)Manfredonia CALCIO stagione ’67 – ’68, promozione in IV serie, come si diceva in quegli anni, oggi chiamata serie D.