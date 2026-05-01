Quando il Primo di Maggio era un sogno di buoni propositi per una vita migliore

Il Primo Maggio del 1979 a Manfredonia si è svolto come ogni anno in occasione della festa del lavoro. In quella giornata si sono radunati lavoratori e cittadini per celebrare la ricorrenza, senza particolari eventi o manifestazioni che abbiano avuto risonanza pubblica. La data ricorda un momento di riflessione collettiva sulla condizione dei lavoratori e sul desiderio di un miglioramento delle condizioni di vita.

In seconda fila si distingue bene da destra a sinistra l'ex sindaco Franco Castriotta, Girolamo Campo, Michele Magno e Nicola D'Andrea. Come si nota si usava portare il garofano rosso all'occhiello della giacca - qui siamo in via San Giovanni Bosco all'altezza della Scuola De Sanctis. Che persone dignitose e semplici lavoratori, quando il mondo era un' altra cosa,rispetto alla regola,la dignità era tanta. R .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Quando il Primo di Maggio, era un sogno di buoni propositi per una vita migliore Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice Notizie correlate Leggi anche: Oroscopo della settimana (27 aprile 3 – maggio) “Tra buoni propositi e clamorosi fallimenti” Leggi anche: Ponte di Brivio, stop e polemiche. Il sindaco senza informazioni: “Disattesi tutti i buoni propositi” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Quando verrà pagata la pensione di maggio 2026 e perché la data non sarà uguale per tutti; Pagamenti INPS di maggio 2026: il calendario completo; Pensione maggio, quando arriva il pagamento e cosa sapere sul cedolino; Pensioni maggio 2026: cambia la data di accredito, ecco quando arrivano i pagamenti. Il primo maggio: l’origine e la storia della Festa dei lavoratoriPerché il primo maggio è la Festa dei Lavoratori? Come nasce questa ricorrenza celebrata in quasi tutto il mondo? Te lo diciamo noi! focusjunior.it Primo maggio, i mezzi pubblici saranno in funzione? Gli orari nelle città italianeLeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio, i mezzi pubblici saranno in funzione? Gli orari nelle città italiane ... tg24.sky.it 1 maggio 2026 FESTA DEI LAVORATORI La Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti paesi del mondo (negli Stati Uniti d'America e Canada nel primo lunedì di settembre), per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, n - facebook.com facebook