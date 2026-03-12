Negli anni '67 e '68, i calciatori del Manfredonia si ritiravano a Siponto ogni sabato durante la stagione, che si concluse con la promozione in IV serie, allora chiamata serie D. Questi ricordi sono legati a quei periodi in cui la squadra si preparava alle partite e viveva il clima di quegli anni. La promozione segnò un passo importante per il club in quegli anni.

Manfredonia CALCIO stagione ’67 – ’68, promozione in IV serie, come si diceva in quegli anni, oggi chiamata serie D. Nella foto voluta dall’Arcivescovo Andrea Cesarano, che l' invitò nella Curia Vescovile, per la benedizione del prestigioso risultato.Noi bambini del Villaggio Sant’Andrea si andava, ricordo bene come se fosse oggi, a piedi a Siponto il sabato di primo pomeriggio dall’autunno alla primavera inoltrata, tempo permettendo. Sapevamo,che la squadra del Manfredonia Calcio, si recava in quel luogo per il ritiro settimanale; questo per l’aria pulita e salutare che si respirava. I giocatori camminavano rilassati e scherzosi in compagnia dei tecnici e dirigenti, riposandosi prima della gara domenicale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ricordo quando i calciatori del Manfredonia, andavano in ritiro a Siponto il sabato (’67- ’68)

