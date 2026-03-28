Quando si gioca la finale Sinner-Lehecka al Miami Open 2026 | data e orario dell'incontro

La finale del Miami Open 2026 tra Jannik Sinner e Lehecka è prevista per domenica 29 marzo. L'incontro si svolgerà nel tardo pomeriggio, con inizio non prima delle 19. La partita deciderà il vincitore del torneo Master 1000 di Miami.

Jannik Sinner e Lehecka scenderanno in campo nella finale del Miami Open domenica 29 marzo, la partita che designerà il vincitore del Master 1000 di Miami prenderà il via non prima delle ore 19. Diretta TV su Sky, non sarà trasmessa nemmeno in differita anche in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Jannick Sinner ha battuto in due set Alexander Zverev al Masters 1000 di Miami, con il punteggio di 6-3, 7-6. Approda così alla finale del torneo, dove incontrerà il ceco Jirí Lehecka, numero 22 al mondo del ranking ATP. Ansa / CRISTOBAL HERRERA-UL - facebook.com facebook

Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami. Domenica alle 21 ora italiana sfiderà il ceco Jiri Lehecka che ha battuto il francese Arthur Fils. x.com