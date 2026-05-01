Quando si gioca la finale del torneo dell'ATP Madrid 2026 | data e orario dell'incontro

La finale del torneo ATP di Madrid 2026 si terrà domenica 3 maggio alle ore 17. La partita si svolgerà sul campo principale e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky. I due finalisti si sfideranno per il titolo, in un match che chiuderà la manifestazione. I dettagli sugli orari e la copertura televisiva sono stati annunciati dagli organizzatori.

La finale del torneo 1000 di Madrid si giocherà domenica 3 maggio, prenderà il via alle ore 17. Diretta TV su Sky. In campo i vincenti di Sinner-Fils e Blockx-Zverev.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Quando si gioca la finale Sinner-Lehecka al Miami Open 2026: data e orario dell’incontroJannik Sinner e Lehecka scenderanno in campo nella finale del Miami Open domenica 29 marzo, la partita che designerà il vincitore del Master 1000 di... Leggi anche: Quando gioca Sinner all’ATP Madrid: data orario del match d’esordio: l’avversario sarà un qualificato Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Madrid Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils; Sinner-Norrie agli ottavi, Masters 1000 Madrid: quando gioca, a che ora e dove vederla in tv. Quando si gioca la finale del torneo dell’ATP Madrid 2026: data e orario dell’incontroLa finale del torneo 1000 di Madrid si giocherà domenica 3 maggio, prenderà il via alle ore 17. Diretta TV su Sky. In campo i vincenti di Sinner-Fils e Blockx-Zverev. Breaking news e storie del giorno ... fanpage.it Quando gioca Sinner la semifinale a Madrid? Orario e ipotesi TV8Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Madrid, riuscendo a sconfiggere il padrone di casa Rafael Jodar in due set: il numero 1 ... oasport.it Sinner-Fils diretta, segui LIVE la semifinale dell'Atp Madrid. Tennis oggi facebook Gracias Madrid Grateful for this journey and all the energy this week Seguimos trabajando Ora un po’ di riposo… poi Roma @MutuaMadridOpen x.com