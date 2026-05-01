Quando si gioca la finale del torneo dell'ATP Madrid 2026 | data e orario dell'incontro

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del torneo ATP di Madrid 2026 si terrà domenica 3 maggio alle ore 17. La partita si svolgerà sul campo principale e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky. I due finalisti si sfideranno per il titolo, in un match che chiuderà la manifestazione. I dettagli sugli orari e la copertura televisiva sono stati annunciati dagli organizzatori.

La finale del torneo 1000 di Madrid si giocherà domenica 3 maggio, prenderà il via alle ore 17. Diretta TV su Sky. In campo i vincenti di Sinner-Fils e Blockx-Zverev.🔗 Leggi su Fanpage.it

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