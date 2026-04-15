Oggi a La volta buona Antonella Fiordelisi è tornata a parlare dell'ex fidanzato Francesco Chiofalo che è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata di ieri. Riferendosi all'ex ha detto che quando stavano insieme era totalmente diverso, il loro rapporto si è incrinato quando lui ha iniziato a diventare ossessionato dalla chirurgia estetica. L'intervista a Belve in varie occasioni è stata alquanto goliardica, con le sue continue battute e gli errori di linguaggio ha divertito la conduttrice e i telespettatori. Riferendosi all'ospitata a Belve l'influencer ha fatto sapere che l'ex fidanzato non è così stupido come sempre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Fiordelisi sull’ex Francesco Chiofalo: “Io non lo odio, è lui che parla male di me”

Notizie correlate

Ecco chi sono tutti gli ex famosi di Antonella Fiordelisi: da Francesco Chiofalo a Guglielmo VicarioTra gli ex di Antonella Fiordelisi ci sono volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, con i quali ha conquistato le prime pagine dei...

La Volta Buona, pagelle del 15 aprile: Iva Zanicchi, un amore gusto pasta (9), Antonella Fiordelisi, la verità su Francesco Chiofalo (7)Diete divisive, rapporti familiari solidissimi e un pizzico di cronaca sentimentale: nella nuova puntata de La Volta Buona c’è un po’ di tutto.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Antonella Fiordelisi: Mai fatto botox, solo il filler alle labbra e mia mamma si arrabbiò tantissimo; Francesco Chiofalo a Belve: Mi candido a sindaco di Roma; Chi è Francesco Chiofalo, ospite a Belve: il tumore al cervello e gli interventi chirurgici; Ecco chi sono tutti gli ex famosi di Antonella Fiordelisi: da Francesco Chiofalo a Guglielmo Vicario.

Antonella Fiordelisi svela il segreto di Chiofalo in tv: «Altro che gaffe, è tutto studiato»Altro che gaffe spontanee: dietro il personaggio di Lenticchio ci sarebbe molto di costruito. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Antonella Fiordelisi ha commentato ... ilmattino.it

Antonella Fiordelisi: Francesco Chiofalo? Fa lo stupido di proposito! | Che stoccate all’ex fidanzato!Antonella Fiordelisi, frecciatine e non solo per Francesco Chiofalo: a La Volta Buona il commento all'intervista a Belve. ilsussidiario.net

"Non è così tanto stupido come sembra, non sbaglia mai i congiuntivi, sa parlare bene l'italiano e molte cose le fa apposta. L'unica cosa vera è che è ossessionato dalla chirurgia estetica" Antonella Fiordelisi commenta in questo modo l'intervista di Chiofalo a facebook