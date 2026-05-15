Quando gioca Sinner oggi | anche in chiaro il match agli Internazionali contro Medvedev
Oggi Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia, dove cerca di raggiungere la sua seconda finale consecutiva. Il match sarà trasmesso in chiaro e opporrà il tennista italiano a Medvedev. La partita si gioca a Roma, e arriva dopo la sconfitta dell’anno scorso contro Alcaraz, in una delle sfide più attese di questa edizione del torneo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro senza bisogno di abbonamenti o pay-per-view.
Roma, 15 maggio 2026 - Jannik Sinner va a caccia della sua seconda finale consecutiva agli Internazionali d'Italia, dopo quella persa un anno fa contro Carlos Alcaraz. Sarà Daniil Medvedev a tentare di sbarragli la strada. Il russo, campione al Foro Italico nel 2023 e numero 7 del seeding, si presenta al confronto dopo aver eliminato in rimonta lo spagnolo Martin Landaluce (1-6 6-4 7-5). L'azzurro invece ha centrato contro Andrej Rublev, ko 6-2, 6-4, il 32° successo di fila a livello di Masters 1000, centrando così un nuovo record. I precedenti. Quella odierna sarà la 17° sfida fra Sinner e Medvedev, la prima su terra, con il bilancio che sorride al nostro portacolori, avanti per nove successi a sette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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