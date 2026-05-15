Quando gioca Sinner oggi | anche in chiaro il match agli Internazionali contro Medvedev

Oggi Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia, dove cerca di raggiungere la sua seconda finale consecutiva. Il match sarà trasmesso in chiaro e opporrà il tennista italiano a Medvedev. La partita si gioca a Roma, e arriva dopo la sconfitta dell’anno scorso contro Alcaraz, in una delle sfide più attese di questa edizione del torneo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro senza bisogno di abbonamenti o pay-per-view.

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