Quando gioca Sinner oggi | anche in chiaro il match agli Internazionali contro Medvedev

Da sport.quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia, dove cerca di raggiungere la sua seconda finale consecutiva. Il match sarà trasmesso in chiaro e opporrà il tennista italiano a Medvedev. La partita si gioca a Roma, e arriva dopo la sconfitta dell’anno scorso contro Alcaraz, in una delle sfide più attese di questa edizione del torneo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro senza bisogno di abbonamenti o pay-per-view.

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Roma, 15 maggio 2026 - Jannik Sinner va a caccia della sua seconda finale consecutiva agli Internazionali d'Italia, dopo quella persa un anno fa contro Carlos Alcaraz. Sarà Daniil Medvedev a tentare di sbarragli la strada. Il russo, campione al Foro Italico nel 2023 e numero 7 del seeding, si presenta al confronto dopo aver eliminato in rimonta lo spagnolo  Martin Landaluce (1-6 6-4 7-5). L'azzurro invece ha centrato contro Andrej Rublev, ko 6-2, 6-4, il 32° successo di fila a livello di Masters 1000, centrando così un nuovo record.  I precedenti. Quella odierna sarà la 17° sfida fra Sinner e Medvedev, la prima su terra, con il bilancio che sorride al nostro portacolori, avanti per nove successi a sette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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