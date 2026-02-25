Emergenza medica 118 Giannetta | Valorizzare la professionalità degli autisti soccorritori

Il capogruppo regionale di FI durante la seduta del Consiglio regionale: "Grazie alla guida del presidente Roberto Occhiuto e all’azione di Azienda Zero, oggi il sistema dell’emergenza-urgenza è più forte" “Oggi, (ieri ndr), in Aula abbiamo presentato la mozione n.12 a sostegno del Suem 118 dell’Asp di Reggio Calabria, un servizio pubblico essenziale per la salute dei cittadini e la sicurezza delle comunità”, dichiara Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia. “Gli autisti soccorritori in convenzione da 9 anni hanno garantito interventi giorno e notte, affrontando turni massacranti e situazioni di emergenza, quando l’Asp non disponeva di mezzi sufficienti. Con professionalità, esperienza e sacrificio hanno assicurato la continuità del servizio pubblico, diventando una colonna portante del sistema dell’emergenza-urgenza, anche nei momenti più critici”. "Rafforzare il sistema significa fare squadra tra innovazione organizzativa e professionalità, efficienza e umanità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

