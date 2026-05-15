Quale ripescaggio l’Iran parte per i Mondiali | la grande cerimonia a Teheran e la trattativa in Turchia

L’Iran ha confermato la sua presenza ai Mondiali, con una cerimonia ufficiale a Teheran e negoziati in Turchia. La nazionale si prepara a scendere in campo, nonostante le discussioni e le incertezze che si sono susseguite nelle settimane precedenti. La decisione di partecipare è stata annunciata dopo una serie di incontri e incontri diplomatici, senza che siano stati resi noti dettagli specifici. La squadra si appresta ora a affrontare la competizione internazionale.

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