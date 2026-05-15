Quale ripescaggio l’Iran parte per i Mondiali | la grande cerimonia a Teheran e la trattativa in Turchia

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran ha confermato la sua presenza ai Mondiali, con una cerimonia ufficiale a Teheran e negoziati in Turchia. La nazionale si prepara a scendere in campo, nonostante le discussioni e le incertezze che si sono susseguite nelle settimane precedenti. La decisione di partecipare è stata annunciata dopo una serie di incontri e incontri diplomatici, senza che siano stati resi noti dettagli specifici. La squadra si appresta ora a affrontare la competizione internazionale.

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Se qualcuno davvero ancora pensava che l’ Iran avrebbe rinunciato alla partecipazione alla Coppa del Mondo di calcio 2026 Usa-Canada-Messico, le immagini provenienti da Teheran e le dichiarazioni del viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi cancellano qualsiasi dubbio: la nazione persiana non è disposta a farsi da parte. Al contrario: sta montando, sotto l’effetto della propaganda, una mobilitazione pro-mondiale. Mercoledì sera, a piazza Enghelab, a sud di Teheran, la squadra, in partenza per il ritiro, è stata salutata dai tifosi. Migliaia di persone hanno sventolato le bandiere e hanno urlato più volte “Morte agli Stati Uniti ”, “Morte a Israele ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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