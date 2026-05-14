L'Iran parte per i Mondiali grande cerimonia in piazza a Teheran | niente ripescaggi
In piazza a Teheran si è svolta una grande cerimonia per salutare la partenza dell’Iran ai Mondiali di calcio 2026. La partecipazione del team iraniano è ormai certa, e non si prevedono più ripescaggi o modifiche alla qualificazione. La squadra si prepara a partire per le competizioni ufficiali, mentre la manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini e rappresentanti ufficiali. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno seguito con entusiasmo gli sviluppi legati alla partecipazione nazionale.
La partecipazione dell'Iran ai Mondiali di calcio 2026 sembra ormai non più essere in dubbio: svaniscono dunque anche gli scenari di eventuali ripescaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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