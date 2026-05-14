L'Iran parte per i Mondiali grande cerimonia in piazza a Teheran | niente ripescaggi

In piazza a Teheran si è svolta una grande cerimonia per salutare la partenza dell’Iran ai Mondiali di calcio 2026. La partecipazione del team iraniano è ormai certa, e non si prevedono più ripescaggi o modifiche alla qualificazione. La squadra si prepara a partire per le competizioni ufficiali, mentre la manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini e rappresentanti ufficiali. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno seguito con entusiasmo gli sviluppi legati alla partecipazione nazionale.

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