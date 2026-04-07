In un clima caratterizzato da minacce di distruzione e numerose offerte e controproposte, l’Iran ha presentato dieci proposte per una tregua, mentre le trattative sono al centro dell’attenzione internazionale. Donald Trump ha commentato positivamente questa iniziativa, definendola un passo importante. La situazione rimane complessa, con Teheran che cerca di trovare una soluzione attraverso un dialogo che coinvolge vari livelli di negoziazione.

Minacce di distruzione, offerte e controproposte. L’Iran continua a essere il grande nodo da sciogliere di Donald Trump. A più di un mese dall’inizio della guerra, i mediatori cercano con insistenza un modo per far sedere i funzionari di Teheran e Washington al tavolo. Da Islamabad è arrivata una proposta: 45 giorni di tregua e poi un accordo di pace. Ma Teheran ha rispedito l’offerta al mittente. E mentre oggi è attesa la scadenza del suo ultimatum, alle 20 di ieri (ora di New York), il presidente Usa ha voluto celebrare il recupero dei due piloti dell’F-15E abbattuto. Per Trump, a corto di argomenti per convincere un’opinione pubblica sempre più fredda sulla guerra, la missione per salvare i due ufficiali è una vittoria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, trattativa per la tregua: le 10 proposte di Teheran. Trump: «È un grande passo»

Medio Oriente, l'Iran respinge la tregua: controproposta di Teheran in dieci punti. Trump: "Grande passo, ma non è sufficiente"L’Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta «in 10 punti» alla proposta statunitense di porre fine alla guerra .

Guerra in Iran, perché Teheran ha rifiutato la tregua e proposto un piano in 10 punti a Donald TrumpNonostante i tentativi di mediazione internazionale, il 6 aprile governo di Teheran ha ufficialmente respinto la proposta di un cessate il fuoco di...

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

Temi più discussi: Guerra in Iran, quali sono i nodi della trattativa tra Usa e Teheran; Iran, Trump: 'La trattativa va bene, attacchi all'energia sospesi fino al 6 aprile'; I possibili scenari per il conflitto in Iran ed il quadro regionale; Iran, trattativa per la tregua: le 10 proposte di Teheran. Trump: È un grande passo.

Guerra Iran, dall’uranio a Hormuz: quali sono i nodi della trattativa tra Usa e TeheranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, dall’uranio a Hormuz: quali sono i nodi della trattativa tra Usa e Teheran ... tg24.sky.it

Guerra in Iran, cos’è e perché è importante il giacimento di gas di South ParsDel resto, l’area di South Pars è uno snodo cruciale sia per l’Iran, sia al livello globale: si calcola infatti che il 40% della produzione di gas di Teheran provenga da questo luogo, che è parte del ... tg24.sky.it

Gli Stati Uniti hanno un piano per distruggere "in quattro ore", entro la mezzanotte di domani, dopo che sarà scaduto l'ultimatum, tutti i ponti e le centrali elettriche in Iran. "Abbiamo un piano, grazie alla potenza delle nostre forze armate, che prevede che tutti facebook

Guerra in Iran, le news di oggi in diretta. Hormuz potrebbe riaprire oggi - la Repubblica x.com