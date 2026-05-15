Quale partita su TV8 oggi ATP Roma 2026 | orari 15 maggio programma in chiaro streaming

Oggi su TV8 si svolge una giornata di tennis con le semifinali maschili degli Internazionali d’Italia 2026 al Foro Italico. Per il secondo anno consecutivo, due giocatori italiani partecipano a questa fase del torneo, che rappresenta il quinto Masters 1000 della stagione ATP. Gli incontri sono trasmessi in chiaro e sono disponibili anche in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le partite in diretta. La giornata si preannuncia ricca di emozioni con protagonisti italiani in evidenza.

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Per il secondo anno consecutivo al Foro Italico sono ben due i giocatori italiani impegnati nelle semifinali maschili degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Oltre al numero uno del mondo Jannik Sinner, che aveva raggiunto il penultimo atto del torneo romano anche nel 2025, ci sarà infatti anche Luciano Darderi in campo quest’oggi per inseguire un posto in finale. Darderi sarà protagonista della prima semifinale, nella sessione pomeridiana sul Centrale, affrontando il forte terraiolo norvegese Casper Ruud dopo aver eliminato sempre al terzo set nei turni precedenti dei top player del calibro di Tommy Paul, Alexander Zverev e Rafael Jodar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orari 15 maggio, programma in chiaro, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video QUANDO GIOCA SINNER CON POPYRIN A ROMA DATA, ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV GRATIS Sullo stesso argomento Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 7 maggio, programma in chiaro, streamingTerza giornata di incontri agli Internazionali d’Italia 2026 e, come da tradizione recente, una parte dell’offerta televisiva resta accessibile anche... Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario in chiaro 8 maggio, programma, streamingTutti i giorni gli Internazionali d’Italia 2026 sono grandi protagonisti su TV8: per l’intera durata del prestigioso torneo, infatti, gli... Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orari 15 maggio, programma in chiaro, streamingPer il secondo anno consecutivo al Foro Italico sono ben due i giocatori italiani impegnati nelle semifinali maschili degli Internazionali d'Italia 2026, ... oasport.it Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 13 maggio, programma in chiaro, streamingSi torna in campo per i quarti di finale della parte alta del singolare maschile e per quelli della parte bassa del singolare femminile. Quella odierna ... oasport.it