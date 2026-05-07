Quale partita su TV8 oggi ATP Roma 2026 | orario 7 maggio programma in chiaro streaming

Oggi si tiene la terza giornata degli Internazionali d’Italia 2026, con alcune partite trasmesse in chiaro su TV8. La programmazione include incontri di tennis programmati per il 7 maggio, disponibili anche in streaming senza costi aggiuntivi. La copertura televisiva permette agli appassionati di seguire gli incontri principali mentre si svolgono, come di consueto, anche in modalità gratuita.

Terza giornata di incontri agli Internazionali d’Italia 2026 e, come da tradizione recente, una parte dell’offerta televisiva resta accessibile anche gratuitamente. Quest’ oggi, giovedì 7 maggio, il match scelto per la trasmissione in chiaro su TV8 è quello tra Lorenzo Sonego e il peruviano Ignacio Buse, previsto nella sessione serale sul rosso del Foro Italico (non prima delle ore 19:00, orario soggetto alla durata degli incontri precedenti e anche alle possibili variabili meteorologiche). Per Sonego si tratta dell’esordio nel Masters 1000 di Roma, in un momento delicato della propria carriera. Reduce da un periodo di stop per problemi al polso, il piemontese sta cercando di ritrovare le giuste sensazioni, in un contesto che in passato gli aveva regalato non poche soddisfazioni.🔗 Leggi su Oasport.it

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