Quale partita su TV8 oggi ATP Roma 2026 | orario in chiaro 8 maggio programma streaming

Oggi su TV8 verrà trasmessa una partita degli Internazionali d’Italia 2026, il torneo di tennis Masters 1000 in corso a Roma. La programmazione prevede la messa in onda di un match in modo gratuito e visibile in chiaro, come avviene ogni giorno durante l’evento. L’appuntamento è fissato per le ore stabilite, con possibilità di seguire l’incontro anche tramite streaming. La competizione continua con il torneo che coinvolge i migliori giocatori del circuito.

Tutti i giorni gli Internazionali d’Italia 2026 sono grandi protagonisti su TV8: per l’intera durata del prestigioso torneo, infatti, gli appassionati potranno gustarsi gratis e in chiaro un incontro al giorno del Masters 1000 di Roma sull’ottava rete generalista. Il grande pubblico e chi non è abbonato a Sky avrà comunque la possibile di godersi un match di qualità e di assistere in prima linea a quello che succede sulla terra rossa della Capitale. Per la giornata di venerdì 8 maggio la scelta è ricaduta sul confronto tra Lorenzo Musetti e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, incontro valido per il secondo turno del tabellone maschile: sarà il quinto match a partire dalle ore 11.🔗 Leggi su Oasport.it

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