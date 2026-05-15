Quale futuro per i nostri fiumi S Sofia dibattito con Legambiente

Si è svolto un incontro organizzato dal circolo Legambiente Alto Bidente, inserito nella rassegna ‘Il clima che cambia’, dedicato al tema dei fiumi e al loro futuro. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti dell’associazione, che hanno analizzato lo stato attuale delle acque e le minacce principali. Sono stati presentati dati sulle condizioni di alcuni corsi d’acqua e sono stati affrontati i problemi legati all’inquinamento e alla gestione delle risorse idriche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per la rassegna ‘ Il clima che cambia ’ promossa dal circolo Legambiente Alto Bidente, in collaborazione con il Comune di Santa Sofia, Parco nazionale, Institution e il sostegno di Formula Ambiente, oggi alle 20,30, alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni di Santa Sofia è previsto il terzo incontro ‘ Come cambia la vita nei fiumi: impatti e prospettive ’. Relatore sarà il naturalista e divulgatore scientifico Andrea Boscherini che collabora da tempo con l’ente parco come youtuber e con Geo (Rai3), profondo conoscitore degli ambienti fluviali dei corsi d’acqua della montagna forlivese e cesenate, che frequenta fin da ragazzo. Recentemente ha dato alle stampe il libro ‘Il respiro del bosco’ (Mondadori). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quale futuro per i nostri fiumi. S. Sofia, dibattito con Legambiente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Acqua, quale futuro? Confronto con gli espertiIl valore delle acque minerali apuane, il ruolo pubblico dell’acqua e le prospettive di sviluppo di Evam. Meloni: Crisi Iran investe nostri interessi, Governo non si sottrae a dibattito – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 La crisi in Medio Oriente “investe con i suoi effetti l’economia e gli interessi italiani”. 25 000 ciclisti sono venuti a una parata in bicicletta per celebrare la conclusione della terza tappa del Giro d'Italia a Sofia! reddit