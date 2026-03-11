Meloni | Crisi Iran investe nostri interessi Governo non si sottrae a dibattito – Il video

Il governo ha dichiarato che la crisi in Medio Oriente influenza l’economia e gli interessi italiani, sottolineando che non si sottrae al dibattito pubblico. La dichiarazione è stata fatta in risposta alle recenti tensioni nella regione, che hanno portato a discussioni sulla gestione delle conseguenze per il Paese. La situazione continua a essere al centro dell’attenzione politica e mediatica.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 La crisi in Medio Oriente “investe con i suoi effetti l’economia e gli interessi italiani”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. “Ci impone di agire con lucidità e serietà”, ha aggiunto, auspicando che si possa sottrarre “la discussione a una polarizzazione politica”. “Qui non c’è un governo che si sottrae al” dibattito “parlamentare” e “non c’è un governo complice di decisioni altrui, ne un governo isolato in Europa”, “tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia di un impegno che non abbiamo mai smesso di portare avanti in questo complesso quadrante della geopolitica”, ha spiegato la premier. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Iran, referendum, crisi e Paragon: il governo Meloni è sull’orlo di una crisi di nerviI sondaggi del referendum che premiano il No, la crescita di Vannacci, il muro di Mattarella sulla nuova legge elettorale.

Crisi Iran, Meloni: "Italia non è in guerra e non intende entrarci" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra.

Una raccolta di contenuti su Crisi Iran

Temi più discussi: Iran, Meloni Italia voleva l’accordo, ora l’obiettivo è che la crisi non dilaghi; Iran, Meloni Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo tra le parti; Iran, Meloni: Crisi tra le più complesse degli ultimi decenni. Governo né isolato né complice di decisioni altrui; Antiterrorismo, alert sui punti sensibili Usa e israeliani.

Iran, Meloni: L’Italia non partecipa alla guerra e il governo non è complice. Non possiamo permetterci il rischio di armi nucleari e missili sull’ItaliaIntervenendo al Senato, la premier Giorgia Meloni ha parlato di interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale ... dire.it

Iran, Meloni: crisi complessa, invito a coesione, no a polarizzazioneRoma, 11 mar. (askanews) - La crisi in Medio Oriente 'investe la sicurezza, l'economia, gli interessi italiani ed europei: è una crisi complessa ... notizie.tiscali.it

#Iran , #Meloni: crisi complessa, invito alla coesione. Italia non prenderà parte agli attacchi - #IranWar - #governoMeloni - facebook.com facebook

Crisi in medio oriente: gli Stati Uniti attaccano navi posamine dell’Iran nello stretto di Hormuz. Droni e missili colpiscono ancora Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Segui gli aggiornamenti a questo link x.com