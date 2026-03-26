Acqua quale futuro? Confronto con gli esperti

Si tiene un dibattito sulle acque minerali apuane, analizzando il valore di queste risorse e il ruolo del settore pubblico nella gestione dell'acqua. Vengono inoltre presentate le prospettive di sviluppo dell'azienda Evam, con focus sulle strategie future e sulle sfide legate alla tutela delle risorse idriche. L'incontro coinvolge esperti e rappresentanti del settore, senza riferimenti a figure specifiche.

Il valore delle acque minerali apuane, il ruolo pubblico dell’acqua e le prospettive di sviluppo di Evam. Si parlerà di questi temi martedì prossimo, alle 18, nella sala consiliare del Comune di Massa. Evam, com’è noto, è una società partecipata del Comune di Massa che gestisce alcune delle più importanti sorgenti della città. Il convegno, dal titolo "Evam spa: acqua, territorio e futuro", riunirà istituzioni, esperti e rappresentanti del territorio per approfondire qualità, sostenibilità e tutela di una risorsa identitaria per l’intera comunità. L’iniziativa, organizzata dal Comune insieme a Evam, nasce con l’obiettivo di valorizzare il. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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