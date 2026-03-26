Acqua quale futuro? Confronto con gli esperti

Da lanazione.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tiene un dibattito sulle acque minerali apuane, analizzando il valore di queste risorse e il ruolo del settore pubblico nella gestione dell'acqua. Vengono inoltre presentate le prospettive di sviluppo dell'azienda Evam, con focus sulle strategie future e sulle sfide legate alla tutela delle risorse idriche. L'incontro coinvolge esperti e rappresentanti del settore, senza riferimenti a figure specifiche.

Il valore delle acque minerali apuane, il ruolo pubblico dell’acqua e le prospettive di sviluppo di Evam. Si parlerà di questi temi martedì prossimo, alle 18, nella sala consiliare del Comune di Massa. Evam, com’è noto, è una società partecipata del Comune di Massa che gestisce alcune delle più importanti sorgenti della città. Il convegno, dal titolo "Evam spa: acqua, territorio e futuro", riunirà istituzioni, esperti e rappresentanti del territorio per approfondire qualità, sostenibilità e tutela di una risorsa identitaria per l’intera comunità. L’iniziativa, organizzata dal Comune insieme a Evam, nasce con l’obiettivo di valorizzare il. 🔗 Leggi su Lanazione.it

acqua quale futuro confronto con gli esperti
© Lanazione.it - Acqua, quale futuro? Confronto con gli esperti

Articoli correlati

Vendite online a rilento. Così l’artigianato soffre. Confronto con gli espertiL’e-commerce cresce in Italia e in Europa, ma la Toscana fatica a tenere il passo.

Ambiente e lavoro, 80 studenti a lezione di futuro con gli espertiSANSEPOLCRO L’economia circolare è entrata all’istituto di istruzione secondaria superiore "Città di Sansepolcro" con il Progetto Lic-Eco di...

LA USURPADORA - Relato de MISTERIO de Arthur CONAN DOYLE (Audiolibro Completo- Historia para dormir)

Video LA USURPADORA - Relato de MISTERIO de Arthur CONAN DOYLE (Audiolibro Completo- Historia para dormir)

Contenuti e approfondimenti su Acqua quale futuro Confronto con gli...

Temi più discussi: Acqua, quale futuro? Confronto con gli esperti; Acqua, cooperazione e futuro: al Senato il confronto tra Italia e Africa nel segno del Piano Mattei; Acqua pubblica e beni comuni: a Pesaro un confronto aperto sul futuro del servizio idrico; Al Circo Massimo una giornata dedicata all’acqua, allo sport e alla sostenibilità per la Acea Run Rome The Marathon.

Il futuro dell’acqua lucchese. Geal, Gaia e le opzioni sul tavolo. D’accordo sul ruolo del pubblicoQuale futuro per l’acqua a Lucca? Se ne è parlato in un interessante e frizzante confronto tenutosi ieri pomeriggio presso il sotterraneo dell’Antica Zecca di Lucca a cui hanno partecipato Massimo ... lanazione.it

Acqua, infrastrutture e governance, una scelta di futuro per la BasilicataLa scarsa disponibilità di acqua sta diventando una condizione reale che influenza profondamente la qualità della vita, la sostenibilità stessa dei territori. Investe tutti i sistemi produttivi, può ... ansa.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.