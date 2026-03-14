Mark Rothko a Firenze ogni quadro sprigiona energia | un’esperienza sensoriale

A Firenze, una mostra dedicata a Mark Rothko presenta alcune delle sue opere più significative. Tra le tele esposte, ci sono pezzi realizzati nel 1944 e altri intitolati

‹ › 1 7 Untitled, 1944. ©1998 by Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko Artist Rights Society (ARS), New York SIAE, Roma ‹ › 2 7 Longstead. ©1998 by Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko Artist Rights Society (ARS), New York SIAE, Roma ‹ › 3 7 Untitled. ©1998 by Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko Artist Rights Society (ARS), New York SIAE, Roma ‹ › 4 7 Selfportrait Rothko. ©1998 by Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko Artist Rights Society (ARS), New York SIAE, Roma ‹ › 5 7 Untitled 1947. ©1998 by Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko Artist Rights Society (ARS), New York SIAE, Roma ‹ › 6 7 Untitled, 1968. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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