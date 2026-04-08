Novità per la sosta a pagamento a Faenza | nuovo gestore e parcometri di ultima generazione

A Faenza sono state introdotte nuove modalità per la sosta a pagamento, con un cambio di gestore e l’installazione di parcometri di ultima generazione. Inoltre, il servizio di bike sharing ha mostrato i primi risultati positivi. Queste iniziative fanno parte delle attività avviate dal Comune per migliorare la mobilità sostenibile in città.

Novità per i parcheggi a pagamento e primi risultati interessanti dal servizio di bike sharing. Tra le iniziative che il Comune di Faenza sta mettendo in campo sul fronte della mobilità sostenibile si inseriscono azioni che delineano l'indirizzo per la città del futuro. Un percorso che pone al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Latina, sosta a pagamento verso un sistema più digitale: gara aggiudicata e nuovi parcometri in arrivoUna gestione della sosta pensata per essere più semplice da usare e meno “punitiva”: è questa la direzione indicata dal Comune di Latina dopo... Sosta a Roma: le app che eliminano i parcometriLa gestione della sosta a Roma sta vivendo una trasformazione digitale che promette di semplificare la vita quotidiana dei cittadini e dei visitatori. Temi più discussi: Settimana Santa, ordinanze traffico e sosta per giovedì 2 e venerdì 3 aprile; Divieti di sosta e transito, due ordinanze per il centro / Comunicati / Novità / Homepage; Istituzione di stallo di sosta riservato a persone con disabilità; Programmazione divieti di sosta temporanei per spazzamento meccanizzato. Lecce: chiude viale XXV Luglio per i lavori. Ecco il nuovo piano traffico e sosta: cosa cambiaIl centro di Lecce si prepara a una profonda riorganizzazione della mobilità. Per consentire una rapida prosecuzione dei cantieri in viale XXV Luglio, l’Amministrazione comunale ... quotidianodipuglia.it Ncc, novità indigeste: Sosta a tempo? Penalizzati. Non paghiamo per lavoraredi Rossella ConteFIRENZELa protesta monta tra gli Ncc dopo la proposta di nuovo regolamento del Comune. Al centro delle contestazioni ci sono le modalità di accesso alla Ztl e l’introduzione di un ... lanazione.it #Vicario alla #Juventus Ci sono novità importanti - facebook.com facebook WhatsApp, le ultime novità: l'app dedicata per CarPlay su iOS e il resto x.com