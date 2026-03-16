Indian Wells Sinner è campione | Medvedev sconfitto con un doppio tie-break

A Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto il suo primo torneo Masters 1000 battendo Daniil Medvedev in finale con due set 7-6. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio tra i due giocatori, che si sono sfidati fino all’ultimo punto. Sinner ha conquistato il titolo dopo un match intenso e combattuto, portando a casa il trofeo con una prestazione solida e determinata.

Spettacolare e solidissimo, Jannik Sinner ottiene il suo primo Masters 1000 a Indian Wells sconfiggendo Daniil Medvedev con un doppio 7-6. Oltre la fatica, oltre la forza dell’avversario, il campione azzurro tira fuori il meglio del meglio di sé stesso vincendo due complicatissimi tie-break e laureandosi campione del torneo sul cemento californiano. Se qualcuno avesse avuto un minimo dubbio dopo gli Australian Open e il torneo di Doha, l’azzurro è tornato come e più forte di prima. Le parole di Jannik. “Bellissimo, sono senza parole. Una partita durissima, è bello vedere Daniil che torna a giocare a questo livello. Dal primo giorno ci siamo allenati duramente per questo risultato che mi rende felice e sono contento di condividerlo con team e amici”, spiega Sinner al termine della gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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