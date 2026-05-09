? Di Manila Scaramella 9 Maggio 2026?Nel complesso ecosistema delle funzioni cognitive, la percezione dello spazio appare a molti come un processo scontato. Tuttavia, la Negligenza Spaziale Unilaterale (NSU), comunemente nota come Neglect, ci insegna che “vedere” con gli occhi e “guardare” con la mente sono due atti profondamente distinti. Chi ne è colpito non presenta un danno alla vista, ma vive una parziale eclissi della coscienza: una metà del mondo smette semplicemente di esistere.?L’Essenza della Patologia: Un Deficit di Consapevolezza.?La NSU non è una cecità fisica, ma un disturbo dell’attenzione e della rappresentazione spaziale. Il paziente, pur possedendo un apparato visivo integro, non è più in grado di prestare attenzione agli stimoli provenienti da un lato dello spazio ( solitamente il sinistro ).🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - ?Ti vedo, ma non ti guardo: La Negligenza Spaziale Unilaterale

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