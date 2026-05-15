Pupo premier | prima la maturità poi Palazzo Chigi L’Italia ora trema in do maggiore

Il cantante ha annunciato di voler completare la laurea prima di impegnarsi in politica e di puntare a un ruolo istituzionale a Palazzo Chigi. Durante un'intervista, ha dichiarato che il suo obiettivo è dedicarsi prima alla maturità e poi alla gestione del governo, cercando di portare “una linea” al Paese. La sua dichiarazione ha suscitato sorpresa tra gli ascoltatori di Lady Radio, dove la conduttrice ha chiesto se si trattasse di uno scherzo.

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