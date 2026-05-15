Pupo premier | prima la maturità poi Palazzo Chigi L’Italia ora trema in do maggiore
Il cantante ha annunciato di voler completare la laurea prima di impegnarsi in politica e di puntare a un ruolo istituzionale a Palazzo Chigi. Durante un'intervista, ha dichiarato che il suo obiettivo è dedicarsi prima alla maturità e poi alla gestione del governo, cercando di portare “una linea” al Paese. La sua dichiarazione ha suscitato sorpresa tra gli ascoltatori di Lady Radio, dove la conduttrice ha chiesto se si trattasse di uno scherzo.
Occhiello: Il cantante annuncia il sogno istituzionale: laurea, governo e “una linea” al Paese. A Lady Radio la conduttrice cerca il tasto “era uno scherzo?” AREZZO – Pupo non si ferma più. Dopo canzoni, televisione, casinò, Russia, pallone, Sanremo e comparsate varie, adesso punta direttamente a Palazzo Chigi. Non come ospite musicale alla festa della Repubblica: proprio da presidente del Consiglio. La rivelazione è arrivata negli studi di Lady Radio, dove Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha spiegato con tono serissimo il nuovo piano industriale della nazione: prima la maturità scientifica, poi tre anni di università in Scienze della comunicazione, infine il governo italiano. 🔗 Leggi su Lortica.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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