A Palazzo Chigi si respira tensione, con alcune fonti che descrivono il periodo come un vero e proprio calvario. La situazione si complica ulteriormente con la presa di posizione della premier, che ha espresso dissenso rispetto alle politiche di Stati Uniti e Israele. La discussione si concentra ora sulle possibili ripercussioni sugli apparati dello Stato, alimentando preoccupazioni di un possibile escalation di tensioni interne.

Altro che navigazione a vista: c’è chi parla apertamente di “calvario”. Parola che rimbalza tra corridoi e stanze riservate, sussurrata da chi frequenta il potere vero, quello che non finisce nei comunicati stampa. Perché stavolta, giurano fonti qualificate, Giorgia Meloni avrebbe superato la linea rossa. In un colpo solo, dicono, si sarebbe messa contro due pilastri dell’ordine occidentale: Israele e Stati Uniti. E non solo a livello politico, ma a quel livello più profondo, dove si muovono apparati, intelligence, fornitori strategici. Il risultato? Un clima da allarme rosso. “Non è più solo diplomazia – confida una fonte ben introdotta – qui si rischia la guerra degli apparati”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Palazzo Chigi trema: “sarà un calvario”. Meloni si mette contro Usa e Israele, ora si teme la guerra degli apparati - RETROSCENA

Guerra Usa-Israele-Iran, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente gli alleati e auspica «soluzioni per la stabilità della regione»Giorgia Meloni continua a seguire gli sviluppo in Medio Oriente, dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran e l’uccisione della Guida...

Leggi anche: Giorgia Meloni non si fida del Colle: il fantasma Draghi agita Palazzo Chigi - RETROSCENA