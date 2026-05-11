Il ministro della Cultura ha trascorso circa un'ora a Palazzo Chigi, incontrando la premier. Al termine dell'incontro, la premier ha dichiarato di aver mantenuto con il ministro un rapporto cordiale e proficuo, confermando anche il suo pieno sostegno. La visita è avvenuta dopo la decisione di riorganizzare lo staff del ministro, con i licenziamenti di due collaboratori. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell'incontro.

Dopo la decisione di cambiare i vertici del suo staff licenziando Emanuele Merlino e Elena Proietti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli è arrivato attorno alle 15.15 nella sede del governo, pochi minuti prima della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo l'incontro ha fatto rientro in auto nella sede del ministero al Collegio Romano per poi andare domani a Bruxelles come previsto per la riunione dei ministri Ue della Cultura. Sul tavolo ci sarà anche la questione Biennale di Venezia, dopo che l'Unione europea ha condannato a più riprese la riapertura del Padiglione della Russia, ha chiesto chiarimenti all'Italia sulla possibile violazione delle sanzioni nei confronti di Mosca e ha annunciato il taglio di 2 milioni di fondi all'istituzione culturale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giuli un'ora a Palazzo Chigi. "Con Meloni rapporto cordiale e proficuo". La premier: "Pieno sostegno al ministro"

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