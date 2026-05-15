Puoi battere Sinner facilmente Safin sconfina nel ridicolo per incitare Rublev a Roma

Durante un evento di tennis, il coach di Andrey Rublev ha fatto dichiarazioni pubbliche in cui affermava che il suo giocatore avrebbe potuto sconfiggere facilmente Jannik Sinner. La frase ha destato attenzione per il tono e il contenuto, soprattutto considerando la sconfitta di Rublev nel match contro Sinner. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che hanno commentato l’atteggiamento del coach e le sue parole nel contesto di una competizione ufficiale.

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