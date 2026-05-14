Andrey Rublev scherza dopo la sconfitta con Sinner a Roma | Ho fatto una grande impresa

Andrey Rublev è stato sconfitto nei quarti del torneo di Roma da Jannik Sinner. Dopo la partita con ironia ha commentato l'incontro il russo, che ha spiegato anche cosa fare contro il numero 1 del tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rublev ha una teoria su Sinner, prossimo avversario a Roma: “Si avvicina il momento della sconfitta”Andrey Rublev prossimo avversario di Sinner a Roma ci ha scherzato su, tirando in ballo anche i "grandi numeri".

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Temi più discussi: Rublev scherza su Sinner: Ogni partita è sempre più vicino alla sconfitta; Rublev scherza sul match contro Sinner: Si sta avvicinando alla sconfitta; Rublev provoca Sinner: Si avvicina il momento della sconfitta; Rublev scherza sul match con Sinner: Più vince e più si avvicina alla sconfitta.

PIÙ VINCE E PIÙ SI AVVICINA ALLA SCONFITTA Rublev si prepara ai quarti di finale contro Sinner e scherza sul trend del N.1 al mondo In effetti... prima o poi dovrà anche perdere una partita #Tennis #Sinner #Rublev #IBI26 #WeAreTennis x.com

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