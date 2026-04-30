Agugliano Stacchiotti Minoranza | Emergenza piccioni e danni ai girasoli | il Comune passi dai messaggi WhatsApp ai fatti

A Agugliano, la questione degli attacchi dei piccioni ai campi di girasoli è tornata al centro del dibattito politico. Un rappresentante della minoranza ha chiesto che l’amministrazione passi dagli interventi sui messaggi WhatsApp alle azioni concrete per affrontare il problema. Gli agricoltori si trovano a fronteggiare danni crescenti, mentre le risposte delle autorità locali sembrano ancora limitate.

AGUGLIANO – Il lavoro degli agricoltori di Agugliano è sotto scacco e la politica locale resta a guardare. È questo il senso dell’interrogazione depositata dal consigliere comunale di minoranza Graziano Stacchiotti, che torna a sollevare il caso della proliferazione incontrollata dei piccioni nel.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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