Puglia maltempo | allerta per temporali vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha diramato un'allerta per la Puglia a causa di condizioni meteorologiche avverse. Sono previsti temporali, venti fino a burrasca e mareggiate lungo le coste. L'allerta è valida fino a una data specifica e interessa le zone costiere e interne della regione. Le autorità consigliano precauzioni per limitare i rischi legati alle cattive condizioni atmosferiche.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali; mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche vento fino a burrasca e mareggiateIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Puglia, maltempo: allerta arancione per vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews Tutto quello che riguarda Puglia maltempo allerta per temporali... Temi più discussi: Maltempo in arrivo sulla Puglia: allerta gialla per temporali, vento forte e mareggiate; Puglia, maltempo: allerta per vento di burrasca; Allungata l'allerta meteo sulla Puglia: maltempo anche oggi; Venti di burrasca e neve in arrivo: duplice allerta meteo in Capitanata - FoggiaToday. Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpiteAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: ... fanpage.it Maltempo in arrivo sulla Puglia: allerta gialla per temporali, vento forte e mareggiateDalla serata di oggi peggioramento delle condizioni meteo. Previsti rovesci intensi e raffiche di burrasca per 24-36 ore ... lagazzettadelmezzogiorno.it C'è un vicolo in Puglia che è fisicamente più stretto del detentore ufficiale del record mondiale. Non è un'opinione. È una misura. Siamo ad Andria, centro storico, provincia di Barletta-Andria-Trani. Il 1° Vicolo San Bartolomeo, nel punto di massima strettezza, - facebook.com facebook Maltempo in arrivo sulla Puglia: allerta gialla per temporali, vento forte e mareggiate - News x.com