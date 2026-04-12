Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Nella regione Puglia, la protezione civile ha emesso un’allerta valida dalla mezzanotte per le prossime venti ore a causa di condizioni meteo avverse. Sono previste raffiche di vento che potrebbero raggiungere intensità di burrasca forte e mareggiate lungo le coste. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a rispettare eventuali indicazioni di sicurezza. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza da parte delle autorità competenti.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo Puglia, maltempo: allerta arancione per vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20.