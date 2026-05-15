Puglia in crisi | Decaro chiede un piano per 43 vertenze industriali

La Puglia si trova ad affrontare 43 crisi industriali che coinvolgono diversi settori strategici. Il sindaco della regione ha richiesto un piano specifico per gestire questa situazione, sottolineando l’assenza di un intervento nazionale che possa supportare le imprese in difficoltà. Tra le industrie a rischio di chiusura definitiva ci sono settori come l’industria manifatturiera e quella energetica, che potrebbero subire conseguenze gravi senza l’arrivo di nuovi investimenti o misure di sostegno mirate.

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? Punti chiave Come può la Puglia gestire 43 crisi senza un piano nazionale?. Quali settori strategici rischiano la chiusura definitiva senza nuovi investimenti?. Perché lo Stato deve intervenire con una società mista a Taranto?. Come si può conciliare la produzione siderurgica con la salute ambientale?.? In Breve Assemblea nazionale Fiom Cgil a Bari per affrontare la transizione digitale ed energetica.. Proposta società mista per stabilizzare il polo siderurgico di Taranto.. Necessità di programmi formativi per contrastare la pressione della concorrenza globale.. Rischio deindustrializzazione per i settori chiave senza investimenti strategici nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia in crisi: Decaro chiede un piano per 43 vertenze industriali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Incubo crisi aziendali: in Puglia 70 vertenze e 19mila posti a rischio Leggi anche: Puglia, stop alla burocrazia: Decaro lancia il piano per le imprese Pur di avere l’ex pm Michele Emiliano come consigliere giuridico, mercoledì il governatore della Puglia Decaro si è presentato con il cappello in mano al Csm, che già per tre volte ha bocciato la richiesta avanzata dall’ex toga. Una scena grottesca e inedita, m x.com Ex Ilva, Decaro alla Fiom: Serve una società mista, non si può scegliere tra salute e lavoroBARI - Non possiamo più scegliere fra salute e lavoro. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenuto all’assemblea nazionale della Fiom Cgil, tornando sul ... giornaledipuglia.com Sanità Puglia, deficit da 350 milioni: Decaro alza l’Irpef per evitare il commissariamentoLa Regione scopre un disavanzo da 350 milioni e corre ai ripari con manovra correttiva: aumento dell'addizionale Irpef sui redditi medio-alti, esclusi i redditi sotto i 15mila euro. quotidianosanita.it