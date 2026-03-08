In Puglia sono attualmente attive 70 crisi aziendali che coinvolgono circa 19.500 posti di lavoro. Tra queste, non si tratta più solo di problematiche legate all’ex Ilva, ma sono presenti anche altre situazioni di difficile gestione per diverse imprese del territorio. La situazione interessa settori vari e rappresenta un motivo di preoccupazione per i lavoratori coinvolti.

Sono 70 le crisi industriali in corso in Puglia per 19.504 posti di lavoro a rischio. Ma, a differenza di quanto si possa pensare, non è l'ex Ilva il “malato” più grave: a preoccupare maggiormente, infatti, è il settore tessile, dove sono impiegate 23mila persone e 10mila potrebbero perdere il posto di lavoro. Quasi il 50%, se si concretizzasse le ripercussioni sull’economia pugliese potrebbero essere catastrofiche, tra famiglie senza reddito e ricadute sull’indotto. Sono i numeri raccolti dal comitato Sepac, la task force regionale che segue le vertenze cercando di individuare delle soluzioni per evitare i licenziamenti. Nel tessile-calzaturiero il “rischio rilevato” da Sepac è la “chiusura di aziende di produzione dell'eccellenza del made in Italy. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incubo crisi aziendali: in Puglia 70 vertenze e 19mila posti a rischio

Crisi automotive, l'allarme di Fim-Cisl Puglia: "Diverse vertenze e indotto ancora in cassa integrazione”Il comparto metalmeccanico pugliese continua a fare i conti con una fase complessa, tra crisi dell’indotto automotive, vertenze aperte e aziende...

Bipres: 64 posti a rischio, crisi senza piano industriale e rischioLa situazione della Bipres, azienda metalmeccanica con sedi a Portico e Rocca, è giunta a un punto critico.

