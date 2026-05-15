Coldiretti Puglia segnala che le recenti condizioni atmosferiche con grandine e nubifragi hanno causato pesanti danni alle ciliegie Bigarreau, con una perdita stimata di due frutti su tre. La situazione si inserisce in una primavera caratterizzata da eventi climatici variabili, che hanno interessato le coltivazioni in diverse aree della regione. I danni complessivi sono stati valutati fino al 70% sulle produzioni di questa varietà di frutta, aggravando le difficoltà degli agricoltori locali.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Grandine e nubifragi imperversano sulle ciliegie Bigarreau, con la perdita di 2 frutti su 3 e un danno stimato fino al 70% sulle produzioni in questa instabile primavera. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia, con il maltempo che ha colpito duramente le ciliegie in provincia di Bari e nella BAT, con i nubifragi a Conversano, Rutigliano, Turi, Castellana Grotte, Casamassima, la grandinata a Triggianello e tra Andria e Bisceglie. Secondo i dati ufficiali ISTAT e del comparto agricolo nazionale, la provincia di Bari è il principale distretto cerasicolo d’Italia, con circa 47 mila tonnellate di ciliegie prodotte ogni anno e una quota pari a circa il 34% dell’intera produzione nazionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Per grandine e nubifragi “perse due ciliegie su tre” Coldiretti Puglia

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