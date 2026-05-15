Puglia | allerta meteo per vento

In Puglia, è stata emessa un'allerta meteo a causa di venti forti provenienti da nord-ovest. Le raffiche di burrasca sono previste principalmente nelle zone appenniniche e si intensificheranno rapidamente. Durante le ore notturne, i venti si attenueranno. L'evento meteorologico è stato comunicato attraverso avvisi ufficiali e riguarda principalmente le aree più esposte alle condizioni di burrasca. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo ad altre possibili conseguenze.

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