Puglia | allerta meteo per vento
In Puglia, è stata emessa un'allerta meteo a causa di venti forti provenienti da nord-ovest. Le raffiche di burrasca sono previste principalmente nelle zone appenniniche e si intensificheranno rapidamente. Durante le ore notturne, i venti si attenueranno. L'evento meteorologico è stato comunicato attraverso avvisi ufficiali e riguarda principalmente le aree più esposte alle condizioni di burrasca. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo ad altre possibili conseguenze.
Evento previstoVenti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, in rapida estensione ai settori appenninici, in attenuazione nelle ore notturne. Validità: dalle ore 08:00 del 16.05.2026 per le successive 12 ore Allerta meteo gialla IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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