Puglia maltempo | allerta per vento di burrasca Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha diffuso un'allerta per maltempo in Puglia, valida dalla mezzanotte di oggi per le successive ventiquattro ore. La segnalazione riguarda principalmente un vento di burrasca che potrebbe interessare la regione nelle prossime ore. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Per il settore Puglia G l’allerta è a partire dalle 18 odierne. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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